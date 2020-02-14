Дочь шейха Дубая пригласила Саиду Мирзиёеву принять участие в женском форуме, где выступят Иванка Трамп и Тереза Мэй

CentralAsia (UZ) - По приглашению Её Высочества, шейха Манал бинт Мухаммед бен Рашид Аль Мактум Саида Мирзиёева выступит на Глобальном женском форуме Дубай 2020.

Форум состоится 16-17 февраля под патронатом вице-президента, премьер-министра и правителя Дубая Его Высочества шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума. Форум GWFD 2020, организованный Организацией женщин Дубая, DWE, является ведущей глобальной платформой, которая активно привлекает лидеров и экспертов со всего мира к конструктивному диалогу для обсуждения улучшения политики, основанной на лучших международных практиках, стимулирования целенаправленного партнерства и формирования устойчивых сообществ.

Саида Мирзиёева участвует как член Комиссии по гендерному равенству в Республике Узбекистан, сообщили местные СМИ.

В день открытия форума, также выступят Иванка Трамп и Тереза Мэй.

Напомним, Ее Высочество шейха Манал Бинт Мохаммед, принцесса Дубая и жена шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна, министра по делам президента, является президентом Дубайского женского учреждения и президентом Дубайского женского клуба. Ее Высочество шейха Манал, получившая степень бакалавра в области дизайна интерьеров и степень магистра по маркетингу в Американском университете в Дубаи, стремится помочь женщинам достичь успехов в финансовой, общественной, развлекательной, художественной и правительственной сферах ОАЭ.