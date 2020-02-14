Новый мэр Ашхабада потребовал убрать ворота в частных домах

CentralAsia (TM) - 12 февраля работники администрации обходили частные дома столичных районов Чоганлы и Хитровка. Они предупреждали жителей о необходимости в течение двух недель снять ворота. Если приказ не будет выполнен, угрожали подать в суд за «противодействие политике властей». Людей заставили расписаться, что они ознакомлены с распоряжением хякима, сообщают «Хроники Туркменистана».

Жители Хитровки вспоминают, что четыре года назад были похожие требования, когда их заставили сносить хозяйственные пристройки во дворах, а также заборы и ворота. Вместо них территорию разрешили оградить невысокими решетками и установить невысокие решетчатые ворота.

После этого резко увеличилось количество краж со дворов. У людей пропадали водяные насосы, автозапчасти и прочее имущество. Потихоньку люди снова стали возводить заборы и высокие ворота. Тогда городские власти с действиями горожан смирились.

История повторилась с приходом нового руководителя города. Владельцы частных домов и коттеджей, вокруг которых установлены ворота и заборы, вновь должны их демонтировать.

Напомним, что на заседании Кабмина 7 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов назначил хякимом города Ашхабада Язтагана Гылыджова, освободив его от должности хякима Балканского велаята.