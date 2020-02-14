В Монголии арестовали людей за фейковые новости о коронавирусе, 20 человек под следствием

CentralAsia (MNG) - Монголия находится в состоянии повышенной готовности после того, как Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям объявила состояние повышенной готовности и подготовки к распространению инфекции COVID-19 (коронавирус) в Китае и других 25 странах.

В напряженной ситуации многие люди опрометчиво распространяют ложные новости о случаях, связанных с коронавирусом.

По словам представителей здравоохранения, более 20 человек находятся под следствием за распространение ложных новостей. В соответствии с законом, наказание предусматривает наложение штрафа в размере 2 млн.тугриков (более 700 долларов США) для физических лиц и 20 млн.тугриков (7,2 тыс.долларов США) для организаций и юридических лиц.

В соответствии с 63-й резолюцией, утвержденной кабинетом министров Монголии, правоохранительные органы несут ответственность за борьбу с распространением ложных новостей и удаление поддельных страниц в социальных сетях.

Это связано с тем, что более 13 000 дополнительных случаев были подтверждены после изменения способа диагностики заболевания, в результате чего общее число инфицированных во всем мире людей достигло 63 851, из которых 1380 умерли в Китае.