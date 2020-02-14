В Узбекистане парня оштрафовали на $150 за отправленное фото своего полового органа девушке

CentralAsia (UZ) - В Фергане молодой человек оштрафован за пошлое фото, которое он отправил незнакомой девушке. Об этом сообщают правоохранительные органы города.

Оказалось, что парень по имени Джахонгир Муродов написал незнакомой девушке и предложил познакомиться. Однако, девушка отказала парню.

После отказа, Джахонгир начал отправлять девушке фотографии своего полового органа. Девушка обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленника удалось найти по номеру телефона. Решением суда телефон парня конфискован, также ему придется заплатить штраф в размере 1 млн 400 тысяч сумов (146 долларов США).

