В Узбекистане парня оштрафовали на $150 за отправленное фото своего полового органа девушке
- Узбекистан, происшествия
- 17:47, 14 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Фергане молодой человек оштрафован за пошлое фото, которое он отправил незнакомой девушке. Об этом сообщают правоохранительные органы города.
Оказалось, что парень по имени Джахонгир Муродов написал незнакомой девушке и предложил познакомиться. Однако, девушка отказала парню.
После отказа, Джахонгир начал отправлять девушке фотографии своего полового органа. Девушка обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленника удалось найти по номеру телефона. Решением суда телефон парня конфискован, также ему придется заплатить штраф в размере 1 млн 400 тысяч сумов (146 долларов США).