Президент Таджикистана назначил двух новых вице-премьеров. Одного из них ранее обвинили в плагиате диссертации

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своими указами назначил двух новых вице-премьеров - Гулмахмадзода Давлатшоха Курбонали и Исматуллозода Ширина Исматулло.

Президент 14 февраля встретился сегодня с группой лиц, назначенных на ответственные должности в государственных структурах и органах прокуратуры.

Также были назначены заместители министра сельского хозяйства, Госкоминвеста, Комитета по охране окружающей среды из числа молодых кадров, имеющих опыт работы и владеющих более двумя иностранными языками.

Постановлениями правительства назначены первый заместитель и заместитель председателя Комитета по делам женщин и семьи при правительстве республики.

С согласия главы государства, заменены прокуроры города Душанбе, столичных районов Исмоили Сомони и Сино, заместители прокуроров Хатлонской и Согдийской областей, прокуроры городов Гиссар, Турсунзаде, Бустон, районов Яван, Кубодиен, Муминобод, Дж.Расулова и Айни.

Одного из назначенных вице-премьеров ранее обвиняли в плагиате при написании диссертации. В апреле прошлого года сетевое сообщество «Диссернет» обвинило Гулмахмадзода в плагиате. 12 декабря 2009 года он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Управление земельными ресурсами трудоизбыточного региона в условиях аграрной реформы (на материалах сельского хозяйства Таджикистана)». Давлатшо Гулахмадзода присвоена ученая степень «кандидат экономических наук».

«В библиографическом списке указаны 4 работы Давлатова Х.М. (научного руководителя соискателя), как единоличные, так и в соавторстве в третьими лицами: №51-53 на стр. 169-170 и №90 на стр. 173. В тексте диссертации имя Давлатова Х.М. упоминается на стр. 4 введения, однако в основной части и заключении диссертации ссылок на его труды, а также на труды Ашурова И.С., Мещерякова Г.П. и Оспанова Б.С. найти не удалось. Согласно автореферату, совместных публикаций с названными авторами у соискателя не было», - говорилось в комментарии «Диссернета».

В кандидатской диссертации чиновника «Диссернет» обнаружил 165 заимствований из научных работ четырех других авторов

Давлатшо Гулмахмадзода занимал должность председателя Хатлонской области - самого крупного региона Таджикистана с февраля 2014 года. Он был освобожден от занимаемой должности в январе 2019 года.

Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/power/20200214/emomali-rahmon-naznachil-dvuh-vitse-premerov-tadzhikistana Он был освобожден от занимаемой должности в январе 2019 года.