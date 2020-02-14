В Узбекистане за день уволили 10 ректоров вузов

CentralAsia (UZ) - Кабинет Министров Узбекистана 14 февраля принял постановление о назначении ректоров высших учебных заведений.



В соответствии с документом, Алишер Умаров назначен ректором Ташкентского государственного педагогического университета.

Шавкат Шарипов занял пост ректора Джизакского государственного педагогического института.

Баходир Собиров назначен на должность ректора Навоийского государственного педагогического института.

Собитхон Тургунов стал ректором Наманганского государственного университета.

Батыр Усманов занял пост ректора Ташкентского химико-технологического института.

Орифжан Базаров назначен на должность ректора инженерно-экономического института Карши.

Шариббой Эргашев стал ректором Наманганского инженерно-строительного института.

Мамиржон Атаджанов занял пост ректора Кокандского государственного педагогического института.

Абдуллажон Хамракулом назначен исполнительным директором Ташкентского областного филиала Астраханского государственного технического университета.

Ректор Ташкентского государственного стоматологического института Жасур Ризаев стал ректором Самаркандского государственного медицинского института. Должность ректора Ташкентского государственного стоматологического института в настоящее время остается вакантной.

Ранее, 31 января текущего года, в ходе встречи с учеными и руководителями научно-исследовательских учреждений президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в ближайшие дни несколько ректоров высших учебных заведений покинут свои должности.