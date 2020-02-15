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  15 февраля 2020
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В генпрокуратуре Казахстана прокомментировали информацию ЦАРКА об утечке данных граждан
Предыстория: Персональные данные казахстанцев «сливают» в cеть из генпрокуратуры, - ЦАРКА

CentralAsia (KZ) -  Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала комментарий к информации центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) об утечке сведений.

Установлено, что данные по административным правонарушениям не доступны в сети Интернет в открытом виде. Без специальной идентификации вход в систему невозможен, отмечает ведомство.

Вместе с тем совместно с ЦАРКА выявлены отдельные риски, которые не влияют на уязвимость систем и не несут опасности для защиты хранящихся сведений. В настоящее время они устранены.

В целом, Комитетом при создании информационных систем уделяется особое внимание сохранности персональных данных.

В частности, в 2018 году согласно заключенному Меморандуму с ЦАРКА проверены информационные системы Комитета на возможность утечки и рисков незаконного доступа. При этом угрозы не были выявлены.

Ранее ЦАРКА сообщал о том, что на протяжении нескольких месяцев из информационной системы генеральной прокуратуры Казахстана идет утечка данных.

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