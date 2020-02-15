Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек

CentralAsia (CA) - Число погибших из-за коронавируса COVID-19 в Китае за сутки увеличилось на 143 человека — до 1523, передает РБК со ссылкой на данные Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания составило 66,4 тыс. 8096 излечились и были выписаны из больницы, под наблюдением находятся более 169 тыс., которые тесно контактировали с инфицированными. Отдельно в Гонконге выявлены 56 случаев заражения (один погибший, один выздоровел), в Макао — 10 (трое вписаны из медучреждений), на Тайван — 18 (один из больных выздоровел).

Ранее, всемирная организация здравоохранения сообщила о присвоении заболеванию от нового коронавируса названия COVID-19.



- Официальное название требуется, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими, - заявил глава ВОЗ.



Это название представляет собой аббревиатуру от английских слов "корона", "вирус" и "заболевание", тогда как "19" относится к году обнаружения вируса.