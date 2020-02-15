Делегация Узбекистана обсудила с Турцией планы по увеличению товарооборота до $5 млрд

CentralAsia (UZ) - 13 февраля текущего года в Анкаре делегацию Узбекистана во главе с министром инвестиций и внешней торговли С.Умурзаковым принял вице-президент Турецкой Республики Ф.Октай, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и торговой промышленности РУз.



В ходе беседы были обсуждены вопросы системного взаимодействия в сфере транспорта и грузоперевозок, расширения сотрудничества в рамках программ технического содействия и льготного кредитования со стороны правительства Турции.

Отдельно были рассмотрены перспективы сотрудничества по созданию филиала особой промышленной зоны «Гебзе». В данном контексте турецкая сторона приветствовала принятие в Узбекистане нового закона «О специальных экономических зонах», подготовленного на основе лучших зарубежных практик в данной сфере.

Были также изучены вопросы ускорения подготовки к подписанию Соглашения о преференциальной торговле между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой, расширения перечня товарных позиций, предлагаемых к включению в данное соглашение, а также согласован порядок его практического применения. Ожидается, что данные меры будут во многом способствовать выполнению поручения Президентов двух стран по доведению товарооборота между Турцией и Узбекистаном до 5 млрд долларов.

В ходе диалога была озвучена общая позиция сторон о целесообразности организации системной работы путем проведения регулярных встреч профильных ведомств двух стран для рассмотрения хода реализации совместных мероприятий.

Правительство Турции уже в начале марта текущего года планирует организовать визит делегации турецких предпринимателей во главе с министром промышленности и торговли Турции.

Также стороны договорились об интенсификации сотрудничества в рамках механизма Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и обеспечении ее работы на постоянной и системной основе.

По итогам встречи были достигнуты договоренности о тесном взаимодействии в рамках поставленных задач, поддержании регулярных контактов по вопросам продвижения согласованных сторонами мероприятий и проектов.