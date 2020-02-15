В Туркменистане проведен трехдневный семинар по внедрению цифровых технологий

CentralAsia (TM) - С 12 по 14 февраля в Ашхабаде проведен трехдневный практический семинар по внедрению цифровых технологий и реализации концепции цифровизации в экономическом, финансовом и банковском секторах. Организаторы: программа развития ООН (ПРООН) и Министерство финансов и экономики Туркменистана в рамках совместного проекта по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), передает Turkmenportal.



Целью семинара было обсуждение существующих процедур внедрения цифровых технологий и осуществления цифровизации в указанных секторах страны, а также выявление встречающихся трудностей и вопросов, и пути их решения, сообщает пресс-служба ПРООН.

Семинар собрал более 50 специалистов из министерства финансов и экономики Туркменистана, включая Государственный комитет Туркменистана по статистике, Государственное агентство «Туркменсвязь», министерства промышленности и коммуникаций Туркменистана, Главной государственной службы «Туркменстандарты», Государственной страховой организации Туркменистана, Центрального банка Туркменистана, Государственного банка Внешнеэкономической деятельности Туркменистана и других ведомств.

Фасилитатором семинара был международный эксперт в области цифровой экономики Московской школы управления «Сколково» Владимир Коровкин.

Участники рассмотрели подробные примеры внедрения цифровых технологий зарубежных стран по различным отраслям экономики, таким как медицина, образование, ЖКХ, сельское хозяйство; обсудили вопросы международной кибер-безопасности, роль государства и частно-государственного партнерства, а также возможности применения современных цифровых технологий для социально-экономического развития Туркменистана.

По результатам семинара был подготовлен итоговый документ, в котором отражены основные мероприятия, необходимые для цифровизации экономического и финансового сектора Туркменистана.

И.о. Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане Натия Нацвлишвили:

«Цифровая экономика является важным элементом развития современной экономики. Цифровизация или цифровая трансформация экономики означает внедрение во всех отраслях информационно-коммуникационных технологий с целью повышения ее эффективности и конкурентоспособности. В этом контексте одним из направлений устойчивого роста экономики Туркменистана определено формирование инновационной высокотехнологичной цифровой экономики. ПРООН нацелена на предоставление необходимых знаний и передового опыта в этой сфере для поддержания реализации национальных приоритетов развития».