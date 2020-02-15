МИД КР вызвал посла Таджикистана и выразил обеспокоенность высказываниями генерал-майора милиции Навджувонова

CentralAsia (TJ) - Во второй половине дня 14 февраля 2020 года в Министерство иностранных дел Кыргызстана был приглашен посол Таджикистана Назирмад Ализода. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

«В ходе встречи была выражена крайняя обеспокоенность кыргызской стороны в связи с имевшими место высказываниями вновь назначенного начальника Управления внутренних дел по Согдийской области Республики Таджикистан генерал-майора милиции Абдулло Навджувонова. В частности, в некоторых СМИ Республики Таджикистан, а также в интернет сегменте опубликована и распространена статья от 13 февраля 2020 года «Если поднять историю, в прошлом Баткен никогда не был кыргызской землей», в которой руководитель правоохранительных органов сопредельной с Кыргызстаном Согдийской области Таджикистана А.Навджувонов, мягко говоря, занимается фальсификацией истории и подменой фактов, заявляя, что «его предки привели кыргызов и дали им тут землю, а сегодня это стала проблемой для таджикской стороны», - говорится в сообщении пресс-службы.

Была подчеркнута недопустимость подобных высказываний чиновников столь высокого ранга, тем более представителей правоохранительных органов, которые наоборот должны по поручению глав двух государств проводить соответствующую работу по пресечению провокационных заявлений и действий.

Отмечено, что кыргызская сторона ожидает надлежащей реакции от официального Душанбе и надеется, что подобные факты в дальнейшем не будут повторяться.

Абдулло Навджувонов до 24 января 2020 года был заместителем министра внутренних дел Таджикистана.



