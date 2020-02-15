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  15 февраля 2020
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Как Монголия проводит подготовку по борьбе с возможным коронавирусом

CentralAsia (MNG) -  Монголия ведет активную подготовку по борьбе с коронавирусом на случай его подтверждения в стране. Все медучреждения и медперсонал проходят специальную подготовку.

Число погибших из-за коронавируса COVID-19 в Китае за сутки увеличилось на 143 человека — до 1523.

11 февраля Третья государственная больница Монголии провела четвертый тренинг для медицинского персонала по работе с чрезвычайной ситуацией, если в Монголии подтвердится случай заболевания COVID-19.

Всего в Монголии имеются 11 тыс. больничных коек и 3 тыс. из них подготовлены для ЧС с коронавирусом, рассказывает министр здравоохранения Д. Сарангэрэл.

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