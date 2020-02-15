Санкт-Петербург намерен поставлять в Туркменистан инсулин и внедрить в Ашхабаде «Умный город»

CentralAsia (TM) - 13 февраля в Ашхабаде состоялась встреча президента Гурбангулы Бердымухамедова с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает Хроники Туркменистана.

В числе основных направлений сотрудничества были названы торгово-экономическая сфера, энергетика, судостроение, газопромышленный комплекс, применяемые при строительстве «умных городов» IT-технологии.

Затем прошли переговоры Александра Беглова с главой МИД Рашидом Мередовым. Санкт-Петербург и Туркменистан подписали дорожную карту по сотрудничеству до 2025 года.

Более детальную информацию об обсуждаемых в ходе визита вопросах предоставили российские СМИ. Как сообщает сайт телеканала «Санкт-Петербург», туркменская сторона намерена продвигать на рынки города продукцию сельского хозяйства, химической, нефтехимической промышленности. В свою очередь, в Туркменистане возможно проведение испытания сельскохозяйственной техники петербургских производителей.

Губернатор также отметил, что «городские компании готовы принять участие в строительстве международного железнодорожного коридора «Север-Юг» и комплекса селезащитных сооружений в Ашхабаде, поддержать строительство судов Каспийского бассейна, поделиться опытом в реконструкции тепловых электростанций. Фармацевтические компании города могут поставлять в страну лекарственные препараты, в частности, инсулин, бесплатную норму которого сократили для жителей столицы.

По данным Spbdnevnik, «петербуржцы готовы участвовать в строительстве и модернизации предприятий нефтегазовой сферы – концернов «Туркменгаз», «Туркменнефть» ТКНЗ.

Александр Беглов рассказал Мередову, что у города большой опыт в развитии цифровой экономики и предложил помочь Ашхабаду в запуске проекта «Умный город».

После официальных встреч губернатор принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Народная память», встретился с блокадниками, которым вручил подарки и медали, а также посетил русско-туркменскую школу имени Пушкина и передал в дар 200 книг на русском языке.