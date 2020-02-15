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  15 февраля 2020
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Президент Таджикистана назначил брата своего зятя на пост директора агентства по госзакупкам
Зайнулло Шарифзода - первый слева
Зайнулло Шарифзода - первый слева
Предыстория: Президент Таджикистана назначил двух новых вице-премьеров. Одного из них ранее обвинили в плагиате диссертации

CentralAsia (TJ) -  Зайнулло Махмадулло Шарифзода (раньше - Сохибов), который 14 января был освобожден от должности гендиректора госкомпании "Таджикцемент”, постановлением Эмомали Рахмона 14 февраля был назначен на пост директора Агентства по государственным закупкам товаров, работ и услуг при правительстве Таджикистана, сообщает Ахбор.

Данное постановление было произведено Эмомали Рахмоном как председателем правительства страны.

С 2008 по 2011 год этим агентством по госзакупкам руководил дядя Зайнулло Шарифзода – зять президента Махмадзоир Сохибов.

Зайнулло Шарифзода с 2013 года руководил цемзаводом на севере Душанбе. Вместо него гендиректором "Таджикцемента” назначен Саидов Алишер Норбаевич.

Зайнулло Шарифзода представляет клан Сохибовых, члены которого дважды сосватаны с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Дядя Зайнулло –Махмадзоир Сохибов женат на старшей дочери президента Фирузы Рахмоновой, а брат Зайнулло - Шамсулло Сохибовна пятой дочери Эмомали Рахмон – Рухшоне Рахмоновой.

Президент Таджикистана 14 февраля своими указами назначил также вице-премьеров, заместителей министра сельского хозяйства, Госкоминвеста, Комитета по охране окружающей среды, первый заместитель и заместитель председателя Комитета по делам женщин и семьи при правительстве республики.

С согласия главы государства, заменены прокуроры города Душанбе, столичных районов Исмоили Сомони и Сино, заместители прокуроров Хатлонской и Согдийской областей, прокуроры городов Гиссар, Турсунзаде, Бустон, районов Яван, Кубодиен, Муминобод, Дж.Расулова и Айни.

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