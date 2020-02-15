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  15 февраля 2020
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Власти Казахстана уточнили число пострадавших в массовых беспорядках в Кордайском районе

CentralAsia (KZ) -  В массовых беспорядках в Жамбылской области Казахстана, произошедших 7-8 февраля, пострадали 185 человек, передает РИА Новости.

Ранее Минздрав Казахстана сообщал, что во время беспорядков пострадали более 170 человек.

В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. По данным МВД, они начались из-за дорожного конфликта, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. По последним данным, погибли 11 человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены десятки частных жилых домов, коммерческих объектов и автомобилей.

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