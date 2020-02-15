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  15 февраля 2020
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Посол Индии попросил у главы Ташкента выделить землю под строительство буддийского храма

CentralAsia (UZ) -  Посол Индии в Узбекистане Сантош Джа попросил помощи в установке памятника Махатме Ганди в Ташкенте и выделении земли в столице по просьбе индийской общины для строительства буддийского храма, передает centralasian,org.

Данная просьба индийского посла прозвучала в ходе встречи 12 февраля с главой Ташкента Джахонгиром Артиходжаевым.

По сообщению пресс-службы администрации города Ташкента, Артиходжаев выразил готовность оказать всестороннее содействие в решении данных вопросов в рамках своей компетенции.

В ходе встречи Сантош Джа поделился своими предложениями и рекомендациями по улучшению потока туристов в Узбекистан, а также предложил улучшить авиасообщение между двумя странами, в том числе прямые рейсы в Ташкент, открытие индийских ресторанов и многое другое.

В конце встречи стороны договорились продолжить диалог о сотрудничестве.

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