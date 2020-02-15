Туркменистан будет перевозить нефть и нефтепродукты через Грузию по сниженным тарифам

CentralAsia (TM) - Грузия и Азербайджан договорились о тарифе для транзита нефти и нефтепродуктов из Туркменистана, передает Azerbaycan 24.

Договоренность достигнута в ходе встречи руководителей АО “Грузинская железная дорога” и ЗАО “Азербайджанские железные дороги” в Тбилиси, которые подписали Соглашение о сезонной транзитной перевозке нефтепродуктов из Туркменистана по сниженным тарифам.

На встрече также присутствовали представители государственных и частных компаний, включенных в логистическую цепь региона – ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство”, ЗАО “Бакинский международный морской торговый порт”, а также нефтяных терминалов Дюбенди и Батуми.

Как отмечается в сообщении, стороны определили и согласовали постоянно действующие сезонные и сквозные тарифы для перманентной перевозки вышеуказанных грузов, ссылаясь на морской маршрут “Волга-Дон”. Эти тарифы позволят в течение года конкурировать с маршрутом “Волга-Дон”.

“В результате интенсивных обсуждений, переговоры по инициированному вопросу были успешно завершены. На встрече, при участии всех присутствующих сторон, были согласованы конкурентные, единые тарифы на перевозку туркменской нефти и нефтепродуктов. В конце встречи был подписан протокол, а также намечены будущие планы для эффективного сотрудничества”, – сказано в заявлении АО “Грузинская железная дорога”.

Туркменистан в период с 2007 по 2008 год перевозил через Грузию около 200 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов. Однако в связи с нестабильной обстановкой в Грузии маршрут поменялся: через Махачкалу в Новороссийск, уточняет источник ТАСС.

В 2015 году после успешных переговоров туркменские нефтепродукты снова стали экспортироваться в Европу через Грузию.