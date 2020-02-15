Касым-Жомарт Токаев пригласил Ильхама Алиева посетить Казахстан

CentralAsia (KZ) - Касым-Жомарт Токаев в рамках своего рабочего визита в Мюнхен провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и пригласил его посетить Казахстан, сообщает Акорда.

Главы государств обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, коммуникационной и сельскохозяйственной сферах.

В ходе беседы также были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

- Азербайджан является основным партнером Казахстана на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Между двумя странами налажено плодотворное взаимодействие и полное взаимопонимание во всех сферах. Основы этого сотрудничества заложили наши великие предшественники Нурсултан Назарбаев и Гейдар Алиев. Казахстан высоко ценит связи с Азербайджаном, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ильхам Алиев в свою очередь констатировал поступательное развитие казахстанско-азербайджанских отношений и уверенный рост взаимного товарооборота.

— Двусторонние связи между нашими государствами развиваются на высоком уровне. Уверен, что наше сотрудничество, основанное на принципах братства и дружбы, будет и впредь крепнуть, – заявил Ильхам Алиев.