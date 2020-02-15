[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Касым-Жомарт Токаев пригласил Ильхама Алиева посетить Казахстан

CentralAsia (KZ) -  Касым-Жомарт Токаев в рамках своего рабочего визита в Мюнхен провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и пригласил его посетить Казахстан, сообщает Акорда.

Главы государств обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, коммуникационной и сельскохозяйственной сферах.

В ходе беседы также были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

- Азербайджан является основным партнером Казахстана на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Между двумя странами налажено плодотворное взаимодействие и полное взаимопонимание во всех сферах. Основы этого сотрудничества заложили наши великие предшественники Нурсултан Назарбаев и Гейдар Алиев. Казахстан высоко ценит связи с Азербайджаном, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ильхам Алиев в свою очередь констатировал поступательное развитие казахстанско-азербайджанских отношений и уверенный рост взаимного товарооборота.

— Двусторонние связи между нашими государствами развиваются на высоком уровне. Уверен, что наше сотрудничество, основанное на принципах братства и дружбы, будет и впредь крепнуть, – заявил Ильхам Алиев.

print
  • Под эгидой ООН создан банк данных о качестве воздуха
  • В Узбекистане за день уволили 10 ректоров вузов
  • В Таджикистане за год задержали свыше 160 членов террористических организаций



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com