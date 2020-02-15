Президент Казахстана принял участие в церемонии открытия 56-й Мюнхенской конференции по безопасности

CentralAsia (KZ) - Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии открытия 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Акорда.

В ходе церемонии выступили председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Эмманюэль Макрон.

Выступление президента Казахстана на конференции запланировано в рамках панельной дискуссии по вопросам региональной безопасности на тему «География имеет значение: Разговор о Центральной Азии». Ожидается, что Касым-Жомарт Токаев поделится своим видением обеспечения региональной и глобальной безопасности.

В Мюнхен для участия в мероприятии приехали около 40 глав государств и правительств, более 100 руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств, авторитетных экспертов в сфере международных отношений.

Повестка дня 56-й МКБ включает актуальные вопросы мирового развития и глобальной безопасности. Участники конференции обсуждают проблему торговых войн и санкций, ситуацию на Ближнем Востоке, взаимоотношения между Европейским союзом, США, Россией, Китаем и другими странами, вызовы безопасности в Европе, будущее ЕС и НАТО, а также современные угрозы в сферах кибербезопасности и здравоохранения, борьбу с дезинформацией и др.