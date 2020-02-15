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  15 февраля 2020
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Глава МИД Китая обвинил «иностранные силы» в организации беспорядков в Гонконге

CentralAsia (CA) -  Министр иностранных дел КНР Ван И считает, что «иностранные силы» пытаются поддерживать в Гонконге хаос, чтобы помешать развитию Китая в целом. Как утверждает глава китайского МИДа, к организации беспорядков причастны Великобритания и США. Протесты в Гонконге продолжаются с июня 2019 года, число задержанных превысило 7 тыс. человек, передает Коммерсантъ.

По словам главы МИД Китая, беспорядки нанесли серьезный ущерб «верховенству закона в Гонконге». Однако министр уверен, что «это явление временное и не может продолжаться долго». «Некоторые иностранные силы опасаются, что хаос в Гонконге прекратится. Они делают все возможное, чтобы разрушить Гонконг, чтобы повлиять или даже помешать общему развитию Китая»,— сказал Ван И в интервью агентству Reuters, текст которого приводится на сайте МИД Китая.

Ван И выразил уверенность, что при поддержке центрального правительства Китая Гонконг «вскоре восстановит стабильность и верховенство закона», и экономические связи между материковым Китаем и специальным административным районом КНР станут более тесными.

Напомним, изначальной причиной протестов в Гонконге стал закон об экстрадиции. Несмотря на отмену законопроекта, протесты продолжились. Их участники требуют расследования действия силовиков во время акций, отставки главы администрации Гонконга и проведения реформы избирательного права.

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