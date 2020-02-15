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  15 февраля 2020
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Мирзиёев посетит Россию во второй половине июня

CentralAsia (UZ) -  Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию намечен на вторую половину июня текущего года. Об этом в пятницу заявил первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Неъматов, передает ТАСС.

"По последним данным, госвизит президента Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию намечен на вторую половину июня, его сроки были уточнены в ходе недавнего рабочего визита в Ташкент главы российского МИД Сергея Лаврова", - заявил Неъматов.

"В настоящее время во внешнеполитических и многих других ведомствах двух стран идет подготовка к нему, его сроки также связаны с завершением реконструкции известного объекта на территории ВДНХ", - уточнил первый замглавы МИД Узбекистана. В январе мэрия Москвы сообщила, что в текущем году на ВДНХ планируется открыть национальные павильоны ряда республик, в том числе Узбекистана.

По словам Неъматова, в рамках визита президента планируется проведение множества мероприятий, в том числе медиафорума. Как подчеркнул первый замглавы МИД, о важности и насыщенности предстоящего визита свидетельствует тот факт, что его повестку несколькими днями ранее Мирзиёев по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным.

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