В Челябинске житель Узбекистана выследил и убил мужчину, избивавшего его мать

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CentralAsia (UZ) - В Калининский районный суд Челябинска передано уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Узбекистана, обвиняемого в убийстве мужчины из мести (статья 105 УК РФ). Погибший неоднократно бил мать и тетку обвиняемого, рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, передает znak.com.



По версии следствия, потерпевший ранее неоднократно избивал мать обвиняемого и ее родную сестру. Когда сын женщины узнал об этом, он осенью 2019 года приехал из Узбекистана в Челябинск и стал караулить обидчика около его дома в Калининском районе. При этом обвиняемый надевал медицинскую маску, чтобы его лицо не попало на камеры наблюдения. Из найденного черенка лопаты сделал палку, чтобы ею убить. На улице он этого сделать не смог, но спустя месяц познакомился с мужчиной и в конце ноября смог оказаться у него в квартире. Там в один из вечеров он убил неприятеля той самой палкой, нанеся ему множество ударов, а затем добил ножом.

После совершения преступления молодой человек пытался скрыться от правоохранительных органов путем пересечения границы РФ, однако был задержан сотрудниками погрануправления на станции «Петухово» Курганской области. После задержания во всем признался.

Мужчина находится под стражей.