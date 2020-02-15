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  15 февраля 2020
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В Алматы ощущалось землетрясение, произошедшее в Кыргызстане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Кыргызстане произошло землетрясение силой 5 баллов в эпицентре.

Как сообщается на сайте Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, землетрясение было зарегистрировано 9:31 по местному времени 15 февраля.

Очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана, в 14 км к югу от села Кургак, в 15 км к юго-западу от села Таш-Короо, в 15 км к югу от Энильчек, в 37 км к северо-востоку от села Ак-Шыйрак, в 90 км к юго-востоку от города Каракол.

В селах Кургак, Таш-Короо, Энильчек интенсивность землетрясения составила около 4,5 балла, Койлуу, Май-Саз — 3,5 балла, в городе Каракол — 2,5 балла.

В Алматы это землетрясение ощущалось силой два балла (по шкале МSК-64), отмечают сейсмологи.

В Алматы ощущалось землетрясение силой два балла (по шкале МSК-64), отмечают сейсмологи.

Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/last/v-almaty-oshushalos-zemletryaseniya-proizoshedshee-na-granice-kirgizii-i-knr
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