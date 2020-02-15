Под эгидой ООН создан банк данных о качестве воздуха

CentralAsia (CA) - На десятой сессии Всемирного форума городов в Абу-Даби был запущен новый проект - крупнейший в мире банк данных о качестве воздуха. На сегодняшний день 9 из 10 человек, а это 92 процента населения земли, дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает допустимые нормы,передает служба новостей ООН.



Загрязненный воздух является причиной преждевременной смерти примерно 4,2 млн человек в год. Основные жертвы - женщины и маленькие дети. В менее развитых странах токсичным воздухом дышат 98 процентов детей в возрасте до пяти лет. Ежегодно он убивает 600 тысяч детей в возрасте до 15 лет.

По оценкам Всемирного банка, ежегодные расходы на здравоохранение и социальное обеспечение в связи с загрязнением воздуха составляют 5 трлн долларов, а потенциальный доход сокращается вплоть до 225 млрд долларов. Эта сумма равняется валовому внутреннему продукту Японии - третьей самой богатой страны в мире.

В рамках борьбы с этой проблемой Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программа ООН по населенным пунктам (Хабитат) создали крупнейший банк данных о качестве воздуха. В нем в реальном времени регистрируется информация о составе твердых частиц в воздухе. Эта инициатива была представлена в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, где на этой неделе проходил десятый Форум городов.

В настоящее время в базу поступают данные от более 4 тысяч провайдеров, включая правительства. Доступ к базе уже имеют более 15 миллионов пользователей. https://environmentlive.unep.org/wesr/airvisual

Сегодня в городах живут 3,5 млрд. человек - 55 процентов всех жителей планеты, а к 2030 году число горожан увеличится до 5 млрд , что составит 75 процентов землян.

Стремительная урбанизация сулит новые возможности, в том числе в сфере индустриализации, но вместе с тем ведет к загрязнению окружающей среды и, в частности, воздуха, которым мы дышим.