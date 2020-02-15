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  15 февраля 2020
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Как выглядит коронавирус COVID-2019?

CentralAsia (CA) -  Фото коронавируса впервые были представлены на официальном сайте лаборатории Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) США 13 февраля, сообщает научный новостной портал Live Science.

Исследователи сфотографировали образцы вируса и клеток, взятые у инфицированного COVID-19 пациента из США, при помощи двух различных видов электронных микроскопов высокого разрешения - сканирующего и просвечивающего.

По мнению ученых, коронавирус COVID-19 внешне похож на МЕРС-CoV, который вызвал вспышку тяжелого острого респираторного синдрома на Ближнем Востоке в 2012 году.

Число погибших из-за коронавируса COVID-19 в Китае за сутки увеличилось на 143 человека — до 1523.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания составило 66,4 тыс. 8096 излечились и были выписаны из больницы, под наблюдением находятся более 169 тыс., которые тесно контактировали с инфицированными.

Ранее, всемирная организация здравоохранения сообщила о присвоении заболеванию от нового коронавируса названия COVID-19.

- Официальное название требуется, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими, - заявил глава ВОЗ.

Это название представляет собой аббревиатуру от английских слов "корона", "вирус" и "заболевание", тогда как "19" относится к году обнаружения вируса.

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