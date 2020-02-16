В Таджикистане распространили 13 тысяч экземпляров справок и рекомендаций ВОЗ по снижению риска коронавирусной инфекции

CentralAsia (TJ) - Министерство здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан опубликовало и распространило 13 тысяч экземпляров справок и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по снижению риска коронавирусной инфекции для граждан, передает НИАТ Ховар.



Эта мера направлена на повышение осведомленности общественности об этой инфекции и соблюдение санитарно-гигиенических правил для её предотвращения.

Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан для предотвращения коронавируса был усилен контроль на всех контрольно-пропускных пунктах и международных аэропортах страны и работа ведется круглосуточно.

В настоящее время более 900 граждан Таджикистана, которые вернулись из Китайской Народной Республики, содержатся в инфекционных больницах страны. До сих пор не зарегистрировано случаев заражения коронивирусной инфекцией в стране.

Число погибших из-за коронавируса COVID-19 в Китае за сутки увеличилось на 143 человека — до 1523.



Общее количество подтвержденных случаев заболевания составило 66,4 тыс. 8096 излечились и были выписаны из больницы, под наблюдением находятся более 169 тыс., которые тесно контактировали с инфицированными.



Ранее, всемирная организация здравоохранения сообщила о присвоении заболеванию от нового коронавируса названия COVID-19.



- Официальное название требуется, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими, - заявил глава ВОЗ.



Это название представляет собой аббревиатуру от английских слов "корона", "вирус" и "заболевание", тогда как "19" относится к году обнаружения вируса.