В Таджикистане распространили 13 тысяч экземпляров справок и рекомендаций ВОЗ по снижению риска коронавирусной инфекции

- Таджикистан, общество
- 10:59, 16 февраля 2020
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CentralAsia (TJ) - Министерство здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан опубликовало и распространило 13 тысяч экземпляров справок и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по снижению риска коронавирусной инфекции для граждан, передает НИАТ Ховар.
Эта мера направлена на повышение осведомленности общественности об этой инфекции и соблюдение санитарно-гигиенических правил для её предотвращения.
Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан для предотвращения коронавируса был усилен контроль на всех контрольно-пропускных пунктах и международных аэропортах страны и работа ведется круглосуточно.
В настоящее время более 900 граждан Таджикистана, которые вернулись из Китайской Народной Республики, содержатся в инфекционных больницах страны. До сих пор не зарегистрировано случаев заражения коронивирусной инфекцией в стране.
Общее количество подтвержденных случаев заболевания составило 66,4 тыс. 8096 излечились и были выписаны из больницы, под наблюдением находятся более 169 тыс., которые тесно контактировали с инфицированными.
Ранее, всемирная организация здравоохранения сообщила о присвоении заболеванию от нового коронавируса названия COVID-19.
- Официальное название требуется, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими, - заявил глава ВОЗ.
Это название представляет собой аббревиатуру от английских слов "корона", "вирус" и "заболевание", тогда как "19" относится к году обнаружения вируса.