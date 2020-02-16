Главный налоговик Восейского района уличен в получении взятки

CentralAsia (TJ) - Сотрудники антикоррупционного ведомства по Кулябской группе районов задержали по подозрению в получении взятки Олима Чиллазода, главу налогового отдела Восейского района и спустя 72 часа отпустили его под подписку о невыезде. Источник в антикоррупционном ведомстве на условиях анонимности сообщил 14 февраля в беседе с Радио Озоди, что Олим Чиллазода был уличен во взяточничестве и задержан с поличным 8 февраля в своем рабочем кабинете, в его отношении возбуждено уголовное дело по ст 319 (Получение взятки) УК РТ.

Следственные органы не афишируют размер взятки, ссылаясь на продолжающееся расследование.

Коллеги Чиллазода сообщили, что он долгие годы проработал в налоговой сфере и до своего назначения в Восе работал в Пянджском районе, а затем в Джайхуне.

Радио Озоди попыталось связаться с родными и близкими Чиллазода, но они отказались от общения с прессой.

Напомним, 10 мая прошлого года президент Эмомали Рахмона на встрече с представителями экономического блока страны подверг резкой критике работу таможенных, налоговых и финансовых органов и рассказал о хищениях и коррупции со стороны ряда чиновников. Он призвал правоохранителей усилить контроль за деятельностью сотрудников таможенной и налоговой службы.

В своей речи президент упомянул видео протеста предпринимателей в Шаартузском районе против действий налоговиков. «В Сети выставили видео из Шаартуза. Видели? Действия налоговиков вынудили народ выйти на акцию протеста», - сказал он.

В апреле 2019 года на центральном рынке Шаартуза собрались торговцы, в основном женщины с акцией протеста против действий налоговиков. Трое предпринимателей, в том числе две женщины, были задержаны властями за нарушение общественного порядка и оказание сопротивления сотрудникам фискальной службы и против них были возбуждены уголовные дела. Суд Шаартузского района заключил под арест на 6 суток одного из протестовавших Кароматулло Шехова.

Налоговая служба страны утверждает, что некоторые предприниматели уклоняются от налогов, из-за чего страдает бюджет страны. В свою очередь предприниматели сетуют, что налоги в стране непомерно высоки, к тому же налоговики дополнительно требуют с них «долю».