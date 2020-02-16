Замгенпрокурора Узбекистана призналась, что правительственные силы подвергли расстрелу мирное население в Андижане в 2005

CentralAsia (UZ) - Заместитель генерального прокурора Узбекистана Светлана Артикова призналась, что 13 мая 2005 года правительственные войска открыли огонь по мирным жителям в Андижане.

В разговоре с корреспондентом издания Qalampir.uz, Артикова сказала, что некоторые чиновники, ответственные за расстрел мирных жителей, были привлечены к уголовной ответственности. Однако замгенпрокурора не назвала имена этих лиц.

«Некоторые, отсидев, уже вернулись в привычную жизнь», – сказала Светлана Артикова.

До сегодняшнего дня официальный Ташкент заявлял, что мирные демонстранты были убиты не правительством, а вооруженными боевиками, передает Радио Озодлик.

Отвечая на вопрос журналиста издания, почему об андижанских событиях прежде не говорили открыто, Артикова сказала, что за последние три года страна изменилась.

«А тогда Узбекистан был закрытым. Как тяжело нам было тогда работать с зарубежными СМИ и так далее! Сейчас новый Узбекистан, сейчас новая политика. Сейчас новая политическая воля. Даже мы с вами стали новыми», – сказала заместитель генпрокурора.

Артикова отказалась отвечать на вопрос, почему в те дни из страны выгнали сотрудников международных СМИ и отказали во въезде желавшим приехать журналистам, заявив, что «этого требовала тогдашняя ситуация».

По официальным данным правительства Узбекистана, в этих событиях погибло 187 человек.

Однако многие очевидцы говорят, что вечером 13 мая в Андижане были убиты сотни, а возможно, и тысячи человек.

Заместителем генпрокурора Артикова была назначена в ноябре 2019 года.