Таджикистан и Узбекистан предложили ООН взять под международную защиту бухарского уриала

CentralAsia (UZ) - Таджикистан, Узбекистан и Иран предложили ООН включить бухарского уриала в десятку мигрирующих видов животных, находящихся на грани исчезновения. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 17-22 февраля в ходе международной конференции ООН по охране окружающей среды в Гандинагаре, Индия.

Таджикистан надеется, что уриал со своими красивыми изогнутыми рогами получит международное внимание и заботу, как горный архар и снежный барс.

Другие страны также выступили со своими предложениями: Индия призвала взять под международную охрану бенгальскую куропатку и азиатского тигра, Коста-Рика, Аргентина, Боливия и Парагвай – ягуара, Бразилия – белого кита, европейские страны - дрофу, Новая Зеландия, Австралия и Чили – антиподного альбатроса и т.д. На сегодняшний день в этот список входят 173 вида животных со всего мира.

Халил Каримов, исполнительный директор унитарного предприятия «Сайду саёхат», специализирующегося на организации горного туризма, и исследователь жизни горных баранов в Таджикистане, сказал 15 февраля, что уриалы сезонно мигрируют: если летом их можно встретить в одном месте, то зимой они оказываются совершенно в противоположном.

«Бухарские бараны чаще всего встречаются на границе. Например, на границе Таджикистана с Узбекистаном, Ирана с Туркменистаном, Пакистана с Индией. Они постоянно мигрируют. Включение уриала в список исчезающих видов способствует реализации специальных программ защиты этого вида животных», - сказал собеседник.

По словам Каримова, бухарские уриалы теплолюбивые млекопитающие, поэтому они избегают восхождения в горы. Часто их можно увидеть на холмах и фисташковых рощах Шаартуза, Кубодиёна, Бохтара, Сарсарака, Вахша и Гиссара.

Согласно данным ООН, популяция этого вида животных в Центральной Азии исчислялась в советские годы тысячами, но в последние годы резко сократилась. Уриалы держатся смешанными стадами и воспроизводят потомство до трех раз в год.

Халил Каримов говорит, что уриалы, как и другие животные, являются важной частью естественной экосистемы, но в 21 веке многие дикие животные оказались на грани исчезновения. В качестве основных причин исчезновения уриала экологи называют деятельность человека, сокращение пастбищ, нападение волков и других хищников.