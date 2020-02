Саида Мирзиёева встретилась с Иванкой Трамп на форуме в Дубае (видео)

CentralAsia (UZ) - Всемирный женский форум стартовал в Дубае 16 февраля. В первый день двухдневного форума дочь президента Шавката Мирзиёева выступила в качестве члена Комиссии по гендерному равенству в Узбекистане.

На своей странице Telegram перед началом форума Саида Мирзиёева сообщила, что ее представили дочери президента США Иванке Трамп.

В своей речи на форуме Мирзиёева высоко оценила ОАЭ как наиболее подходящую страну для инновационных женских проектов и подчеркнула, что это важная страна для обмена опытом.

Затем она добавила, что «в прошлом узбекские женщины добились отличных успехов во всех областях, но оставались в тени».

«Долгая история Узбекистана – это также история наших женщин. Поэты, государственные деятели, дипломаты, инженеры, медсестры, жены и матеря. Будь то восточная изысканность искусства или строгость точных наук, женщины преуспели во всех сферах, но оставались в тени. Пришло время дать им возможность расправить плечи и показать во всех красках свои способности и качества, без страха и ограничений», - отметила в своей речи Мирзиёева.

In conversation with @SMirziyoyeva, as she shares her thoughts and insights at the #GlobalWomensForumDubai. #GWFD2020 pic.twitter.com/ZfZFyvb5JE — مؤسسة دبي للمرأة (@DubaiWomenEst) February 16, 2020