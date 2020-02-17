Саида Мирзиёева встретилась с Иванкой Трамп на форуме в Дубае (видео)

CentralAsia (UZ) - Всемирный женский форум стартовал в Дубае 16 февраля. В первый день двухдневного форума дочь президента Шавката Мирзиёева выступила в качестве члена Комиссии по гендерному равенству в Узбекистане.

На своей странице Telegram перед началом форума Саида Мирзиёева сообщила, что ее представили дочери президента США Иванке Трамп.

В своей речи на форуме Мирзиёева высоко оценила ОАЭ как наиболее подходящую страну для инновационных женских проектов и подчеркнула, что это важная страна для обмена опытом.

Затем она добавила, что «в прошлом узбекские женщины добились отличных успехов во всех областях, но оставались в тени».

«Долгая история Узбекистана – это также история наших женщин. Поэты, государственные деятели, дипломаты, инженеры, медсестры, жены и матеря. Будь то восточная изысканность искусства или строгость точных наук, женщины преуспели во всех сферах, но оставались в тени. Пришло время дать им возможность расправить плечи и показать во всех красках свои способности и качества, без страха и ограничений», - отметила в своей речи Мирзиёева.

In conversation with @SMirziyoyeva, as she shares her thoughts and insights at the #GlobalWomensForumDubai. #GWFD2020 pic.twitter.com/ZfZFyvb5JE — مؤسسة دبي للمرأة (@DubaiWomenEst) February 16, 2020

В своем выступлении она также коснулась вопросов гендерного равенства в Узбекистане:

«Сегодня мы достигли беспрецедентного прогресса, но и сталкиваемся с новыми угрозами. Женщины находятся на передовой всех этих процессов, страдают от недостатка ресурсов для своих хозяйств в сельских местностях, и страдают, пытаясь совмещать семейные обязанности с работой в городах», - сказала Мирзиёева.

«Перед открытием проходящего в Дубае Глобального женского форума у нас завязалась беседа с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Он познакомил меня с Иванкой Трамп. В ходе знакомства к беседе присоединилась стоявшая рядом с Иванкой директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она отметила свое весьма высокое уважение к Президенту Узбекистана», – сообщила Саида Мирзиёева на своей странице в Telegram.

Саида Мирзиёева, известная узбекской общественности как заместитель руководителя Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента, объявила о своем уходе 29 января 2020 года.

На официальном сайте Глобального женского форума Саида Мирзиёева была представлена в качестве члена Комиссии по гендерному равенству.

Однако о том, что старшая дочь президента была назначена членом данной комиссии общественности представлено не было.

Напомним, что 2 сентября 2019 года президент Шавкат Мирзиёев подписал закон «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин».