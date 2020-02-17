Китай закупил у Туркменистана 1 млн медицинских масок на $200 тысяч
- Туркменистан, общество
- 9:48, 17 февраля 2020
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- Обновлено: 10:07, 17 февраля 2020
CentralAsia (TM) - 1 миллион медицинских защитных масок общей стоимостью $200 тысяч закупил Китай в Туркменистане, сообщает Turkmenistan.ru со ссылкой на Государственную товарно-сырьевую биржу.
«Трехслойные одноразовые маски (с фиксатором) произведены на предприятиях министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана», - говорится в сообщении.
Как сообщают ряд зарубежных СМИ, Китай испытывает недостаток в защитных масках в связи со вспышкой коронавируса в этой стране.
Ранее, всемирная организация здравоохранения сообщила о присвоении заболеванию от нового коронавируса названия COVID-19.
- Официальное название требуется, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими, - заявил глава ВОЗ.
Это название представляет собой аббревиатуру от английских слов "корона", "вирус" и "заболевание", тогда как "19" относится к году обнаружения вируса.
- Официальное название требуется, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими, - заявил глава ВОЗ.
Это название представляет собой аббревиатуру от английских слов "корона", "вирус" и "заболевание", тогда как "19" относится к году обнаружения вируса.