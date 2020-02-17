Китай закупил у Туркменистана 1 млн медицинских масок на $200 тысяч

CentralAsia (TM) - 1 миллион медицинских защитных масок общей стоимостью $200 тысяч закупил Китай в Туркменистане, сообщает Turkmenistan.ru со ссылкой на Государственную товарно-сырьевую биржу.

«Трехслойные одноразовые маски (с фиксатором) произведены на предприятиях министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана», - говорится в сообщении.

Как сообщают ряд зарубежных СМИ, Китай испытывает недостаток в защитных масках в связи со вспышкой коронавируса в этой стране.

Ранее, всемирная организация здравоохранения сообщила о присвоении заболеванию от нового коронавируса названия COVID-19.



- Официальное название требуется, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими, - заявил глава ВОЗ.



Это название представляет собой аббревиатуру от английских слов "корона", "вирус" и "заболевание", тогда как "19" относится к году обнаружения вируса.