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  17 февраля 2020
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Китай закупил у Туркменистана 1 млн медицинских масок на $200 тысяч

CentralAsia (TM) -  1 миллион медицинских защитных масок общей стоимостью $200 тысяч закупил Китай в Туркменистане, сообщает Turkmenistan.ru со ссылкой на Государственную товарно-сырьевую биржу.

«Трехслойные одноразовые маски (с фиксатором) произведены на предприятиях министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана», - говорится в сообщении.

Как сообщают ряд зарубежных СМИ, Китай испытывает недостаток в защитных масках в связи со вспышкой коронавируса в этой стране.

Ранее, всемирная организация здравоохранения сообщила о присвоении заболеванию от нового коронавируса названия COVID-19.

- Официальное название требуется, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими, - заявил глава ВОЗ.

Это название представляет собой аббревиатуру от английских слов "корона", "вирус" и "заболевание", тогда как "19" относится к году обнаружения вируса.

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