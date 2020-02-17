В Таджикистане срок перерегистрации сим-карт продлен до 15 февраля 2022 года

CentralAsia (TJ) - Срок перерегистрации сим-карт на ID-паспорта в Таджикистане продлен еще на два года, говорится в постановлении правительства РТ, которое было подписано 14 февраля президентом Эмомали Рахмоном.

В соответствии с указанным постановлением, в пункте 3 постановления правительства от 30 апреля 2016 года «О порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними» слова «в течение одного года» заменены словами и цифрами «до 15 февраля 2022 года».

Как передает Avesta, по ранее принятому правительством РТ постановлению, все абоненты мобильной связи должны были перерегистрировать свои SIM-карты на ID-паспорта образца 2014 года до 15 августа 2019 года. В августе правительство страны продлило срок перерегистрации еще на полгода – до 15 февраля 2020 года.

По данным министерства внутренних дел Таджикистана, на данный момент в стране зарегистрированы 6,9 млн сим-карт, из которых только 2,8 млн. зарегистрированы по паспортам нового образца. Даже с учетом того, что некоторые граждане имеют по две сим-карты, около 3 млн. человек еще не получили паспорта нового образца.

Что касается паспортов образца 1996 года, то они будут действовать до конца указанного в них срока, так как их действие никто не отменял. Тем, кто не пользуется мобильным телефоном, не обязательно заменять свой старый (образца 1996 года) паспорт на новый (образца 2014 года).

Согласно правительственному постановлению, только абоненты мобильных компаний должны перерегистрировать свои сим-карты на ID-паспорта образца 2014 года. На имя одного лица будет оформлено не более двух сим-карт.

Напомним, что с истечением указанного в новом постановлении правительства РТ срока, 15 февраля 2022 года, обслуживание сим-карт, не перерегистрированных на паспорта нового образца, будет прекращено.