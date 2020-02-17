China Road без тендера назначена подрядчиком строительства противолавинных галерей на дороге Душанбе-Чанак

CentralAsia (TJ) - Китайская корпорация по строительству дорог и мостов (China Road & Bridge Corporation) без тендера назначена подрядчиком строительства противолавинных галерей на дороге Душанбе-Чанак, сообщает Радио Озоди.



Эта корпорация с 2006 по 2009 годы занималась строительством дороги, соединяющей центр с Согдийской областью. В 2017 году в результате схода лавин, которые унесли с собой жизни шестерых человек, специальная правительственная комиссия выявила, что возведенные галереи на этих участках дороги не соответствуют утвержденному проекту.

Зафар Рахимов, заместитель директора Центра реализации проекта реабилитации дороги Душанбе-Чанак, сказал 14 февраля в беседе с Радио Озоди после пресс-конференции, что «правительство приняло во внимание опыт китайской компании и доверило ей строительство галерей».

Однако, по мнению экспертов, в целях обеспечения здоровой конкуренции и прозрачности в обязательном порядке должен был проведен тендер. Но по словам Зафара Рахимова, «для проведения тендера требуется время, а у китайской компании уже есть опыт, поэтому эта задача была возложена на нее».

Деньги на строительство противолавинных галерей на дороге Душанбе-Чанак в размере 5 млн долларов выделило правительство Пакистана. В июне 2019 года тема возведения защитных галерей на этой дороге вызвала бурные дебаты на одном из парламентских заседаний.

Некоторые депутаты спросили, почему компания Innovative Road Solutions (IRS) – первый и единственный оператор платной дороги в стране не строит противолавинные галереи и для этого необходимо было привлекать зарубежные средства?

В частности, депутат, лидер Демократической партии Таджикистана Саидджаффар Усмонзода, комментируя данный вопрос, сказал, почему IRS, ответственная за содержание дороги Душанбе-Чанак и взимающая плату за проезд по ней, не может профинансировать строительство противолавинных галерей?

Спикер нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров сказал, что это безвозмездный грант Пакистана, предназначенный для строительства трех противолавинных галерей.

Несмотря на бурные споры, большинство депутатов приняли поправки в закон о бюджете, дающие компаниям налоговые и таможенные льготы для на ввоз необходимого оборудования и стройматериалов для возведения галерей на дороге Душанбе-Чанак.

На автодороге Душанбе-Чанак, соединяющей столицу с севером страны, планируется построить 57 противолавинных галерей.

По словам ответственных лиц Центра реализации проекта реабилитации Душанбе-Чанак, уже завершены отдельные работы по возведению трех основных противолавинных галерей. Строительство этих галерей, по мнению ответственных лиц, позволит повысить безопасность движения в лавиноопасное время и предотвратит попадание граждан под лавины.

Каждый год из-за схода лавин на дороге Душанбе-Худжанд погибает несколько человек, и дорога на некоторое время закрывается. Официальные лица в рамках проекта реабилитации автодороги Душанбе-Чанак говорят, что строительство противолавинных галерей началось в июне прошлого года и все работы должны быть завершены к концу 2020 года, и тогда, по их словам, будет обеспечено круглогодичное беспрепятственное автомобильное движение, которое не будет зависеть от схода лавин.

Протяженность автодороги Душанбе-Чанак составляет 410 километров. Общая стоимость проекта реабилитации дороги составила $296 млн., из которых $281 млн. выделено Китаем в качестве кредита под 2% годовых сроком на 20 лет, остальную часть суммы выделило правительство Таджикистана.

Однако в 2009 году правительство Таджикистана на основании концессии передало автотрассу Душанбе-Чанак в пользование компании IRS. Филиал акционерной компании IRS ввел толлинговую систему управления в дорожной сфере на данной автодороге в 2010 году.

На автодороге построены три тоннеля (Майхура - 897 метров, Истиклол - 4998 метров и Шахристон - 5253 метров), 6 толлинговых плаз, 24 галереи и 38 мостов.

Проезд по этой дороге составляет для легковых - 58 сомони, для большегрузных автомашин– около 690 сомони.