На юге Узбекстана недовольные сносом жители вышли защищать свои дома с топорами и лопатами (видео)

CentralAsia (UZ) - В Алтынсайском районе Сурхандарьинской области Узбекистана местные жители с топорами и лопатами вышли против милиционеров, пришедших предупредить о сносе их домов. В результате стычки пострадали два сотрудника правоохранительных органов и один местный житель, передает centralasian.org.



По словам очевидцев, утром 14 февраля в махаллю «Халкобод» явилась группа, состоящая из сотрудников районной администрации, прокуратуры и органов внутренних дел. Они хотели предупредить местных жителей о предстоящем сносе их домов.

Эта новость разгневала жителей махалли «Халкобод», в результате между ними и сотрудниками милиции произошел конфликт, говорят источники.

– После этого люди стихийно начали собираться на территории местного фермерского хозяйства, – сообщил один из очевидцев произошедшего.

На видеозаписях, распространенных в социальных сетях, люди говорят, что сотрудники милиции применяли физическую силу в отношении местных жителей.

«Они избивают людей, словно собак. Посмотрите, как эти милиционеры бьют и таскают по земле невинных людей. Смотрите, как они избивают беззащитного старика», – говорит за кадром голос мужчины, снимавший на свой мобильный телефон инцидент в Алтынсайском районе.

Однако, как сообщила пресс-служба УВД Сурхандарьинской области, жители махалли «Халкобод» оказали сопротивление сотрудникам милиции, когда те пытались успокоить и вразумить людей.

«Некоторые люди напали на сотрудников милиции с палками, топорами и лопатами», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы областной милиции, конфликт закончился, когда в 16:00 на место инцидента прибыл спецотряд милиции и потребовал от жителей разойтись по домам.

Сообщается, что после стычки с милиционерами в Алтынсайском районе по меньшей мере шесть местных жителей были арестованы. Незаконные постройки снесены не были. По данному факту ведется доследственная проверка.

16 февраля Генеральная прокуратура Узбекистана обнародовала заявление относительно инцидента в Сурхандарьинской области, в котором возложила ответственность за события в Алтынсайском районе на семьи, выступившие против сноса «незаконно возведенных домов».

«В ходе мониторинга в махалле «Халкобод» было установлено, что шесть местных жителей самовольно захватили в общей сложности 0,39 га орошаемой земли сельскохозяйственного назначения, находящейся в ведении хозяйства «Ок-олтин манзараси». На этих участках они возвели дома из блок-кирпича площадью 235.35 кв.м., в которых отсутствуют условия для проживания», – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

При этом, как приводится в заявлении, о предстоящем сносе домов жителям махалли «Халкобод» сообщили 8 февраля, а для самостоятельного сноса им дали всего лишь два дня.

По данным главного надзорного органа, в результате конфликта в Алтынсайском районе легкие телесные повреждения получили два сотрудника ОВД – Шерзод Мустофокулов и Абдимумин Жабборов. У первого диагностированы закрытая травма головного мозга, сотрясение мозга, рваные раны в области лица, у второго – повреждение мягких тканей в области ключицы.

Однако дальнейшей судьбе арестованных и одного пострадавшего в ходе стычки с милиционерами местного жителя Генпрокуратура ничего не сообщила.