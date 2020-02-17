Сумоист Дагвадорж передал 400 защитных костюмов министерству здравоохранения Монголии для профилактики борьбы с коронавирусом

CentralAsia (MNG) - Борец профессиального сумо Асасёрю Акинори Д. Дагвадорж передаст министерству здравоохранения Монголии 400 защитных костюмов для использования при возможной эпидемии коронавируса.

- Я подготовил 400 закрытых защитных костюмов для чрезвычайных ситуаций при возможной эпидемии коронавируса. Эти костюмы безвозмездно будут переданы министерствую Доставьте пожалуйста их в нужное место. Приятно иметь возможность выполнить свой гражданский долг перед Родиной, - написал тон на своей странице.

Асасёрю Акинори или настоящее имя Долгорсурэнгийн Дагвадорж — 68-й Йокодзуна в истории сумо, один из самых лучших борцов сумо, в отставке. Асасёрю означает «Утренний Синий Дракон», поэтому борца часто называют Синим Драконом.

Первый Йокодзуна в XXI веке (титул присвоен в марте 2003 года). Стал первым в истории сумо борцом из Монголии и третьим иностранцем, сумевшим достичь высшего звания Йокодзуна. Являлся одним из самых успешных борцов в истории, 25 раз выигрывал главный трофей сумо — Императорский кубок (4-й результат в истории), и, скорее всего, смог бы выиграть ещё несколько. Самым удачным сезоном карьеры был 2005 год, когда борец победил во всех шести турнирах года и показал рекордное (на тот момент) преобладание побед — 84 победы в 90 поединках.