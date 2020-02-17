Генпрокуратура Узбекистана прокомментировала конфликт жителей и милиции на юге страны

CentralAsia (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана сделала официальное заявление о конфликте, произошедшем 14 февраля в Алтынсайском районе Сурхандарьи между местным населением и сотрудниками органов внутренних дел.

В заявлении ведомства сообщается, что органы прокуратуры ведут мониторинг незаконного использования земельных участков в целях недопущения их захвата. В ходе мониторинга, проведенного в Алтынсайском районе, выяснилось, что 0,39 га земли, предназначенной для посева хлопка и зерна, принадлежащей фермерскому хозяйству "Ок-олтин манзараси", были незаконно захвачены 6-ми гражданами, а также ими были построены дома, не приспособленные для проживания на площади 235,35 кв. м.

"Согласно материалам дела, 8 февраля члены рабочей группы: хоким района, прокурор, начальник УВД, глава Управления земельных ресурсов и государственного кадастра и др., проинформировали граждан о том, что данный земельный участок принадлежит фермерскому хозяйству, людям разъяснили, что им самим необходимо снести свои незаконные постройки, а также о том, что для жилищного строительства им выделят другой участок.

По просьбе граждан, незаконно построивших дома, им был предоставлен срок в 2 дня для того, чтобы они сами снесли свои постройки. "14 февраля 2020 года члены рабочей группы посетили вышеупомянутый адрес и обнаружили, что 3 человека переехали в произвольно построенный дом, хотя там не было условий для проживания", - отмечается в сообщении генпрокуратуры.



Когда жителям сообщили, что рабочая группа снесёт незаконное жилье, граждане оказали сопротивление правительственным чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов.

Члены рабочей группы не смогли снести незаконно построенные дома.

Около 15:00, когда рабочая группа вновь прибыла для сноса дома, их встретили жители и их родственники, "вооруженные бензином, палками, лопатами, камнями и другими орудиями", сообщила генпрокуратура. В этой ситуации были задействованы сотрудники районного отдела внутренних дел для поддержания общественного порядка и предотвращения возможных инцидентов.

Как отмечается в заявлении ведомства, "граждане бросились с тем, что у них было в руках на представителей властей и сотрудников ОВД". Два участковых и один гражданин получили ранения.

Прокуратура Алтынсайского района в настоящее время расследует инцидент.