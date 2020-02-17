В Туркменистане лучшим районом 2019 года признан родной президенту Геоктепинский этрап

CentralAsia (TM) - В Туркменистане Геоктепинский этрап (район) стал победителем конкурса на лучший этрап страны 2019 года и получил награду 1 миллиона долларов США.

Как сообщает государственное информагентство ТДХ, церемония вручения награды состоялась 15 февраля в селе Ызгант Геокдепинского этапа. ​В торжествах приняли участие вице-премьеры, депутаты меджлиса, руководители велаятской и этрапской администраций, представители общественных организаций, арендаторы, передовики производства, почтенные старейшины, молодёжь и многочисленные жители велаята.

Распоряжение о награждении денежной премией в размере 1 миллион долларов США администрации Геокдепинского этрапа Ахалского велаята было подписано президент Гурбангулы Бердымухамедов 7 февраля.

Примечательно, что в Геокдепинском этрапе родился президент Бердымухамедов. Кроме того, этот район входит в состав Ахалского велаята, который до недавнего времени возглавлял сын президента Сердар Бердымухамедов. Единственный сын президента был назначен хякимом Ахалского велаята летом 2019 года.

В период руководства Сердара Бердымухамедова Ахалской велаят был объявлен победителем по выполнению государственного плана по заготовке хлопка, а также получил $1,5 миллиарда долларов на строительство нового областного центра.

7 февраля Гурбангулы Бердымухмедов назначил своего сына на должность министра промышленности и строительного производства Туркменистана​.