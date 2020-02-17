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  17 февраля 2020
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В Монголии 70-летний пастух спас внука и себя от напавшего волка

CentralAsia (MNG) -  В минувшие выходные в Монголии 70-летний скотовод и его 12-летний внук пасли свой скот на территории баг Гуу-Бариач сомона Халиун, аймака Говь-Алтай. (Баг — наименьшая административно-территориальная единица Монголии).

Пенсионер-пастух Н.Нэргуй и его внук пасли скот на 1 км от их зимовки, и чуть не стали жертвами напавшего голодного волка. Волк сначала напал на подростка, но дед смог защитить внука. Он ударил палкой, которую использовал в качестве трости по пасти волка, а подросток стал кидать на волка. Волк, столкнувшийся с неожиданной контр-атакой, убежал.

Однако деду и внуку пришлось обратиться в больницу.

В настоящее время они находятся в больнице в областном интегрированном медицинском отделении с диагнозом "повреждение мягких тканей".

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