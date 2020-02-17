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  17 февраля 2020
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Эвакуированных из Уханя монгольских студентов и экипаж МИАТ выпустили из-под карантина

CentralAsia (MNG) -  30 студентов, 1 ребенок и экипаж МИАТ, которые были эвакуированы в начале февраля из китайского города Ухань, эпицентра коронавируса, выпущены из больницы после 14-дневного карантина, сообщили представители министерства здравоохранения.

Студенты и члены экипажа, которые находились под наблюдением после того, как вернулись на родину из Уханя, закончили период карантина. С самого начала после эвакуации у студентов, вернувшихся в Монголию из Уханя, коронавирусная инфекция не обнаружена.

В городе Ухань находились 33 гражданина Монголии, 32 из них студенты, один - ребенок. Из них 30 взрослых с ребенком доставлены на родину, а двое студентов добровольно отказались возвращаться.

Эвакуированные лица и экипаж чартерного рейса вместе с сотрудниками МИД и Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний, которые участвовали в эвакуации, были помещены в карантин.

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