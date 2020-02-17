Всемирный банк: среднесрочные экономические перспективы Монголии остаются позитивными

CentralAsia (MNG) - В то время как экономика Монголии начинает замедляться после оживленных темпов последних лет, среднесрочные перспективы роста остаются позитивными. Об этом говорится в опубликованном на прошлой неделе Экономическом обзор Монголии за февраль 2020 года Всемирного банка.

Экономический рост укрепился до 7,2 процента в 2018 году с 5,3 процента в 2017 году на фоне впечатляющих бюджетных результатов, лучшей координации макроэкономической политики, благоприятных мировых цен на сырьевые товары и сильного восстановления частных инвестиций. Тем не менее, рост в 2019 году, по оценкам, составит около 5,8 процента после постепенного снижения цен на сырье и отражения более низких марок золота и меди.

Прогнозируется, что в 2020–21 годы рост составит в среднем 5,6 процента, что в значительной степени будет поддерживаться устойчивым ростом частного потребления и постоянными устойчивыми инвестициями в горнодобывающую промышленность и производство.

Ожидается, что правительство сохранит приверженность бюджетной консолидации для сдерживания государственного долга в среднесрочной перспективе за счет улучшения мобилизации доходов и рационализации государственных расходов.

Тем не менее, существуют значительные риски для роста в связи с повышенной неопределенностью в глобальных и внутренних условиях.

К основным рискам относятся политическая неопределенность в связи с выборами 2020 года, неопределенность в отношении недавней торговой сделки между США и Китаем и ее потенциальное влияние на цены на сырьевые товары, а также ограниченный прогресс в рекапитализации банковского сектора и проблемы отмывания денег.

Кроме того, учитывая прочные торговые и инвестиционные связи с Китаем, на перспективы роста, вероятно, негативно повлияет воздействие нового коронавируса на китайскую экономику.

«Несмотря на позитивные среднесрочные перспективы, укрепление фискальных буферов за счет продолжения фискальной консолидации и наращивания резервов путем ограничения чрезмерных валютных интервенций должно оставаться двумя важными приоритетами политики правительства, - заявил страновой менеджер Всемирного банка по Монголии Андрей Михнев. Приверженность правительства реформам в 2020 году будет иметь решающее значение для поддержания многообещающих настроений на рынке и притока прямых иностранных инвестиций».

В специальном разделе отчета рассматриваются вопросы развития кредитования в банковском секторе Монголии, в том числе информация о последних событиях, оценка реакции правительства на ключевые вопросы и рекомендации в отношении политики.

«Укрепление стабильности финансового сектора, особенно в отношении кредитной политики и устойчивости банковского сектора, будет способствовать большей макроэкономической стабильности, созданию рабочих мест и сокращению бедности», - отметил старший экономист Всемирного банка по Монголии Жан Паскаль Нгану.

«Хотя ужесточение денежно-кредитной политики с конца 2018 года помогло сдержать рост кредитования, дальнейшие макропруденциальные меры помогут предотвратить возникающие риски. Монголия должна продолжать свои постоянные усилия по укреплению финансового надзора и макропруденциальной структуры, а также укреплять основы управления кризисами и их урегулирования», - подчеркнул старший экономист Всемирного банка по Монголии Жан Паскаль Нгану.