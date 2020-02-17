В Узбекистане семья из шести человек погибла в пожаре

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 17 февраля, в 02:40 ночи произошел пожар в одном из домов поселка Сардоба Акалтынского районе Сырдарьинской области.

Как сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, в результате пожара сгорели спальня и прихожая на площади 40 кв. метров. Пожар был потушен в 03: 45.

В результате пожара в доме погибли шестеро граждан. Глава семьи 1972 г. р., его супруга., 1976 г. р., их дочери 1996 и 2006 г. р., сын 2010 г. р. и внук 2018 г. р.

По данному факту ведется доследственная проверка. Устанавливаются причины возгорания.