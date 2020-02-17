Сколько предприятий есть в Узбекистане в сфере информаций и связи?

CentralAsia (UZ) - Количество действующих предприятий и организаций в сфере информации и связи на 1 февраля 2020 года в Узбекистане составило 8,0 тыс.ед. и увеличилось на 113,5% по отношению к февралю 2019 года.

Значительный рост наблюдается за счет активного развития сферы по производству кино-, видеофильмов и телепрограмм, а также звукозаписи, доля услуг в области информации, по сравнению с прошлым годом, возросла на 120,1 %. Так предприятия (8,0 тыс. ед.) можно подразделить, по видам деятельности на:

- связь 2464 тыс.ед.;

- услуги по компьютерному программированию 2435 тыс.ед.;

- издательские услуги 1283 тыс.ед.;

- услуги в области информации 1195 тыс.ед.;

- услуги по производству кино-, видеофильмов и телепрограмм, звукозапись 496 ед.;

- услуги пор составлению программ и телерадиовещанию 176 ед.

Также немаловажную роль в развитии сферы информации и связи сыграл IT-парк, открытый в 2019 году, целью которого является реализация идей молодежи и предоставление грантов для реализации проектов.