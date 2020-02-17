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  17 февраля 2020
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В Казахстане отменяют бумажные зачетные книжки

CentralAsia (KZ) -  В Министерстве образования и науки РК разработан приказ в части исключения зачетных книжек студентов, магистрантов и докторантов, передает корреспондент YK-news.kz. «Это уменьшит бюрократию, — отметили в МОН РК. — На сегодняшний день в вузах в информационной системе ведется история учебных достижений студентов, магистрантов и докторантов в течение всего периода обучения, которая отражается в транскрипте. Транскрипт выдается по запросу студента за любой период его обучения».

В ведомстве добавили, что в целом вся система образования постепенно переходит в онлайн-формат.

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