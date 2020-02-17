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  17 февраля 2020
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В Петербурге утонул мужчина из Узбекистана, столкнувший в канал женщину, а потом решивший её спасти

CentralAsia (UZ) -  В Адмиралтейском районе Петербурга женщина едва не утонула в реке Фонтанке. Мужчину, который бросился ей на помощь, в воде искали час, спасти его не удалось.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, 48-летняя женщина оказалась в воде около половины второго ночи 16 февраля. Через ограждение у дома №96 по набережной Фонтанки её перебросил спутник, который, предположительно, был нетрезв. Одумавшись, он попытался помочь утопающей сначала с помощью подручных средств, но потом и сам ринулся в воду.

Женщину вытащили на берег ещё до приезда МЧС. С переохлаждением её увезли в Мариинскую больницу. Тело мужчины водолазы нашли в половине третьего ночи. Ему 63 года, приехал из Узбекистана.

Очевидцы уточняют, что это местный дворник, и говорят, что ночью в воде побывал ещё один человек. Терпящих бедствие якобы заметил Фёдор, он же помог женщине выбраться на берег. В МЧС сообщили, что информация про второго мужчину к ним не поступала.

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