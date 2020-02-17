ЮНИСЕФ Монголия работает в усиленном режиме из-за профилактики с коронавирусом

CentralAsia (MNG) - Монголия находится в состоянии повышенной готовности, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. На данный момент подтвержденных случаев зарегистрировано не было. Правительство закрыло школы, детские сады и университеты и запретило все публичные мероприятия, включая празднование лунного Нового года - Цагаан Сар.

В связи с превентивными мерами правительства Монголии против коронавирусной инфекции ЮНИСЕФ в Монголии стремится работать в направлении охраны здоровья детей, образования, защиты, питания, социальной защиты, информации и коммуникации. ЮНИСЕФ тесно сотрудничает с правительством Монголии и Всемирной организацией здравоохранения, а также с другими учреждениями ООН для мониторинга событий и потребностей по мере развития ситуации.

Поскольку школы и детские сады закрыты, ЮНИСЕФ выразил обеспокоенность по поводу безопасности и благополучия детей, оставшихся дома. Особенно возрастает риск травм дома, таких как ожоги и падения, так как многие дети остаются дома без родительской опеки. Кроме того, ЮНИСЕФ обеспокоен состоянием питания детей, поскольку дети из уязвимых семей не будут питаться в детском саду или в школе. Поскольку правительство предоставляет школьные уроки по телевидению для детей, ЮНИСЕФ оказывает поддержку для обеспечения того, чтобы дети из этнических меньшинств, включая казахов и тувинцев, не оставались позади. Кроме того, в течение этого периода были выпущены и выпущены СРП о позитивном воспитании детей, чтобы улучшить взаимодействие родителей со своими детьми.

В сфере образования он оказывает поддержку в трансляции телевизионных уроков казахским и тувинским детям на их родных языках.

Что касается защиты детей, ЮНИСЕФ в Монголии поддерживает активацию совместных групп хороо и сомонов в целях предотвращения потенциальных рисков и обеспечения безопасности детей. В секторе здравоохранения ЮНИСЕФ в Монголии предоставляет необходимое оборудование для обеспечения контроля и защиты от инфекций в больницах района Баянзурх и аймака Баянхонгор.

Совместно с Министерством здравоохранения ЮНИСЕФ выпустил плакаты и листовки по личной профилактике для общественного транспорта, больниц и путешественников. Кроме того, объявления о государственной службе (PSAs) о личной гигиене и профилактических мерах для детей были произведены и переданы по всей стране.

Поскольку школы и детские сады откроются 2 марта, ЮНИСЕФ продолжит оказывать правительству поддержку в обеспечении гигиены и готовности к инфекционному контролю в учебных заведениях и предотвращении распространения гриппа.

«ЮНИСЕФ высоко оценивает оперативные меры и меры, принятые правительством Монголии для прекращения потенциальной вспышки нового коронавируса. Сектор здравоохранения продемонстрировал большое лидерство и координацию, чтобы предотвратить возможное распространение. Однако мы не должны забывать, что закрытие школ и детских садов может поставить под угрозу безопасность и благополучие многих детей », - сказал Алекс Хейкенс, представитель ЮНИСЕФ в Монголии.