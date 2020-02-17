Туркменистан: звучат выстрелы на границе, - Eurasianet.org

CentralAsia (TM) - Пастухи в отдаленных районах восточной части Туркменистана все чаще сообщают, что видели вооруженных боевиков, пересекших границу со стороны Афганистана, передало 10 февраля Радио «Азатлык» (туркменская служба РСЕ/РС). Также часто раздаются звуки непрерывной стрельбы, хотя боевые действия остаются по ту сторону границы.



Такие сообщения должны вызывать беспокойство в Ашхабаде, тем более на фоне падения доверия президента к своим чиновникам, отвечающим за безопасность, о чем свидетельствует выговор и последнее предупреждение, полученные в прошлом месяце министром обороны Бегенчем Гундогдыевым, говорится в статье Eurasianet.org.

Приграничные столкновения случались и раньше.

Последний серьезный инцидент произошел в марте прошлого года, когда силы талибов загнали сотни афганских правительственных солдат на территорию Туркменистана. По данным New York Times, туркмены тут же передали солдат Талибану, что является явным признаком того, насколько Ашхабад боится злить боевиков. В июле 2018 года «Азатлык» сообщил, что около 25 туркменских солдат погибли в результате перестрелки на границе, после того как вступили в бой с наркоторговцами. Проправительственный новостной сайт позже опроверг эту информацию.

Если недавние сообщения о том, что российские вооруженные силы тайно помогают своим туркменским коллегам, достоверны, то, вероятно, это сотрудничество следует усилить.

Между тем в куда более спокойной, безопасной столице президент Гурбангулы Бердымухамедов предавался своим повседневным забавам. 4 февраля он посетил Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс, где позировал перед камерой верхом на лошади, одетый в куртку из рельефной кожи. А к вечеру совершил вертолетную прогулку в юго-западную часть города – посмотреть на недавно начавшееся строительство.

Несколько дней спустя Бердымухамедова показали по государственному телевидению, прогуливающимся по знаменитой ашгабатской Тропе здоровья – 36-километровой аллее, построенной в горах Копетдага. Сотрудники расположенной в Вене «Хроники Туркменистана» отредактировали видеорепортаж и добавили фоновую музыку – популярную песню группы Bee Gees 1977 года Stayin’ Alive. Как сообщили государственные СМИ, на той же неделе 5000 человек, включая министров, депутатов, чиновников силовых структур и студентов вузов, последовали примеру президента.

Стремление Бердымухамедова к перекраиванию столицы неоднократно затрагивало жителей города. Как сообщил на этой неделе расположенный в Нидерландах Turkmen.news, президент распорядился, чтобы к весне была снесена вся северная часть Бульвара космонавтов на юго-западе Ашхабада.

В ходе той же поездки 4 февраля он изучил еще один амбициозный проект – строительство 300-метровой стелы, которая будет той же высоты, что и Эйфелева башня. Через три дня на заседании правительства он объявил, что строительство должно быть завершено к сентябрю 2021 года, к празднованию 30-летия независимости Туркменистана.

В рамках подготовки к этому событию в госаппарате произошли очередные перестановки.

Бывший мэр Ашгабата Шамухаммет Дурдылыев был назначен на должность заместителя премьер-министра, где будет продолжать курировать развитие столицы. Тем временем Язтаган Гылыджов был перемещен со своего поста губернатора Балканского велаята (области) в кресло главы Ашгабата.

Есть и менее позитивные новости в области управления персоналом: Бердымухамедов на этой неделе неистово раздавал выговоры. Среди провинившихся – председатель Центрального банка Мердан Аннадурдыев (за слабое управление валютными резервами), главный советник президента по энергетическим вопросам Ягшигельды Какаев (за некие неназванные недостатки), министр спорта Даянч Гулгелдиев (за неспособность построить спортивные сооружения надлежащим образом) и даже главе ведомства, курирующего телевидение и радио, и главному редактору ежедневной правительственной газеты (за неудовлетворительную работу).

Министр финансов Батыр Базаров и вовсе был уволен, а на его место пришел его заместитель – Эзизгельды Аннамухаммедов.

Некоторые из этих кадровых решений придают правдоподобность сообщениям «Азатлыка» о том, что правительство наконец изучает вопрос о корректировке искусственно поддерживаемого официального курса национальной валюты в 3,51 маната за доллар. На черном рынке американская валюта торгуется по курсу, в шесть раз превышающему официальный. Источники «Азатлыка», впрочем, утверждают, что власти рассматривают только диапазон 8-10 манатов за доллар, так что эффект будет ограниченным.

Однако ни одно кадровое решение не может сравниться по значимости с назначением сына Бердымухамедова Сердара министром промышленности и строительства. 38-летний Бердымухамедов-младший считается бесспорным преемником при будущем транзите, и то, как стремительно он поднимается по карьерной лестнице в системе власти, похоже, подтверждает эти предположения. В прошлом году он поработал губернатором Ахалского велаята, а до этого занимал ключевые должности в сфере гидроэнергетики, в министерствах сельского хозяйства и иностранных дел. Сердар также является депутатом парламента, а на своей новой должности, по-видимому, продолжит руководить проектом по строительству нового города за пределами Ашгабата стоимостью 1,5 млрд долларов, порученным ему отцом.

Несмотря на свидетельства нехватки денег в казне, правительство готовится к масштабным тратам.

Государственная химическая компания «Туркменхимия» на этой неделе объявила тендер для компаний, заинтересованных в строительстве завода по производству сульфата натрия мощностью 60 000 тонн в год. Участникам торгов лучше иметь крепкие нервы. Один из последних промышленных проектов подобного типа – Гарлыкский калийный комбинат стоимостью 1 млрд долларов, построенный для Туркменистана белорусами, – стал предметом разбирательства в арбитражном суде, которое продолжается по сей день.

Впрочем, не все компании отказываются связываться с Туркменистаном. 5 февраля Бердымухамедов принял Вагита Алекперова, главу российской нефтегазовой компании «Лукойл», которая работает на рынке соседнего Узбекистана с начала 2000-х годов и недавно реализовала там новую инвестиционную инициативу. Подводя итоги встречи, Бердымухамедов выразил заинтересованность в налаживании долгосрочного сотрудничества с «Лукойлом», но в подробности вдаваться не стал.