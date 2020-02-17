В Казахстане иностранцев разрешат нанимать только при отсутствии местных специалистов

CentralAsia (KZ) - В Казахстане планируют запретить выдавать квоту на иностранную рабочую силу, если на рынке труда на эти должности есть казахстанские специалисты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов сообщил, что из 48,7 тысячи квот в 2019 году на привлечение иностранной рабочей силы акиматы выдали 25,5 тысячи разрешений, из них 80 процентов - для руководителей компаний, а также менеджеров структурных подразделений и квалифицированных специалистов. Работодатели уплатили налоговый сбор на сумму 8,2 миллиарда тенге.

Министр уточнил, что компании соблюдают требования по обеспечению казахстанского содержания в кадрах, доля которых составила 96 процентов. На 2020 год квота привлечения иностранной рабочей силы была сокращена на 40 процентов по сравнению 2019 годом и составила 29,3 тысячи.

"Разработан законопроект по вопросам регулирования миграционных процессов. Он направлен в Мажилис. Предлагается предусмотреть предоставление права оралманам одним заявлением получить вид на жительство и казахстанское гражданство. Также предлагается возложить на работодателей обязательства по замене иностранных квалифицированных работников казахстанскими кадрами. Разрешения должны выдаваться только при отсутствии специалистов на внутреннем рынке труда", - заявил Нурымбетов на коллегии ведомства.