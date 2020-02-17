В программу театра «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке включен концерт монгольского певца

CentralAsia (MNG) - Заслуженный артист Монголии Э.Амартувшин выступит на сцене знаменитого театра «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, США, который является одним из самых престижных театров мира.

Он будет петь в одной из главной роли оперы«Травиата» Дж.Верда, отца Джорджа Джерома, которая продолжится с апреля по май текущего года.

Солист Академического Театра оперы и балета Монголии, заслуженный артист Монголии Э. Амартувшин с 12 по 21 января 2018 года выступал в Театре Реджио ди Парма в роли Риголетто одноименной оперы Джузеппе Верди. Молодой артист является серебряным призёром конкурса оперных певцов имени П.И.Чайковского, а так же получил Золотую премию международного конкурса оперных певцов «Plаcido Domingo’s Operalia».

Как ранее сообщалось, в этом году в восьмой раз будут вручать международную премию “Звезда оперы”. Премия, считающаяся аналогом премии Оскар, отмечает достижения оперного искусства во всем мире за последний календарный год в широком спектре номинаций. Премия была учреждена в 2012 году с целью повышения престижа оперы как вида искусства, признания и поощрения успеха, а также создания фондов для обеспечения стипендий для новых перспективных оперных талантов со всего мира.

На этот приз, который называют “Оскар оперы”, номинированы 15 лучших оперных певцов мира. Среди них – заслуженный артист Монголии Э.Амартувшин.

Метрополитен-опера (Metropolitan Opera, букв. Столичная опера) — оперная труппа, основанная в Нью-Йорке (США) в 1880 году в качестве альтернативы Музыкальной академии. С 1966 года базируется в Линкольн-центре, в специально построенном для неё здании Метрополитен-оперы (1963—1966, архитектор Уоллес Харрисон[en]). Является одним из самых известных и престижных оперных театров мира. Нередко сокращенно называется Мет (The Met).