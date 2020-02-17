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  17 февраля 2020
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Монголия обратилась в Интерпол, чтобы найти экс-президента, проходящему по уголовному делу

CentralAsia (MNG) -  Антикоррупционная служба Монголии (АТГ -Авилгатай Тэмцэх Газар) обратилась в Интерпол, чтобы определить местоположение экс-президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа. Он проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу с Банком торговли и развития.

- Элбэгдорж, экс-президент Монголии, привлечен к уголовной ответственности 30 января 2020 года столичной прокуратурой. Его обвиняют в выдаче преимуществ Банку торговли и развития и компании «Монгольская медь», а также в ухудшении экономической безопасности страны. Элбэгдорж пересек монгольскую границу 7 октября 2019 года и не вернулся снова. Вот почему АТГ обращается к Интерполу, чтобы определить местонахождение Ц. Элбэгдоржа, - рассказывает комиссар и старший сотрудник по связям с общественностью АТГ, Т.Баярхуу.

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