Ержан Жилкибаев освобожден от должности первого вице-министра труда и социальной защиты Казахстана

CentralAsia (KZ) - Постановлением gравительства РК Жилкибаев Ержан Жуматулы освобождается от должности первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба правительства РК.



Е. Жилкибаев родился в 1982 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Академию государственного управления при Президенте РК, Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова.

Трудовую деятельность начал главным специалистом отдела социальной политики Департамента экономики Южно-Казахстанской области.

В разные годы работал в Канцелярии Премьер-Министра РК, Министерства экономики и бюджетного планирования РК, аппарате Восточно-Казахстанской области, Администрации Президента РК. С мая 2016 года по март 2019 года занимал должность акима Медеуского района города Алматы.

С 26 марта по 29 апреля 2019 года — вице министр труда и социальной защиты населения РК. С апреля 2019 года и по настоящее время — первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК.